طرائف
الجمعة 2 مارس 2018 23:51

شاهد: هدف غريب في الدوري الإماراتي

تسبب حمد خالد حارس مرمى فريق عجمان في هدف غريب في مرماه في المباراة التي جمعت فريقه أمام الظفرة في المرحلة 18 من بطولة الدوري الإماراتي.

وكان لاعب الظفرة سعيد الكثيري يحاول رد الكرة لعجمان بعد أخرجها الأخير من الملعب لعلاج أحد لاعبي الظفرة.

وتعامل الحارس باستهتار مع كرة الكثيري لتسكن الشباك مسجلة هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 85 من المباراة التي انتهت بفوز عجمان 3-1.

وفور تسجيل الهدف أبدى اللاعب اعتذاره لزملائه معلنا تحمله مسؤولية الهدف.

المصدر
أسوشيتد برس
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الدوري الإماراتي
فريق عجمان
فريق الظفرة
طرائف رياضية
حارس مرمى

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