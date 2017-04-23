الأحد 23 أبريل 2017 23:30
شاهد: هدف رائع لراكيتيتش في شباك الريال
وضع راكيتيتش، لاعب الوسط بنادي برشلونة، فريقه في المقدمة بعدما أحرز هدفا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الريال.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني قد وضع حدا لصيامه التهديفي الذي لازمه خلال لقاءاته الأخيرة في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعدما أحرز هدف التعادل لفريقه في مرمى الملكي في لقاء الفريقين بالمرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (الأحد).
وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3-2.
المصدر
الجزيرة مباشر
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