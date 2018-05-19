الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 19 مايو 2018 18:07

شاهد: هدف المغربي بوفال في وست بروميتش الأفضل في "البريمرليغ"

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت) اللاعب المغربي سفيان بوفال، المحترف في صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، جائزة "كارلينغ" لأحسن هدف في "البريمرليغ" هذا الموسم.

وأعلنت الرابطة (السبت) عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اختيار هدف اللاعب المغربي في مرمى فريق ويست بروميتش ألبيون، كأحسن هدف هذا الموسم، متفوقًا على العديد من الأهداف الأخرى.

جاء هدف اللاعب المغربي ( 25 عامًا) في مرمى ويست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت بينهما، في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من "البريمرليغ".

فبعد دخوله بديلا في هذه المباراة، وعلى بعد 5 دقائق من انتهاء اللقاء، استرجع سفيان بوفال الكرة من المنطقة الدفاعية لفريقه، وقاد هجمة مرتدة بمفرده.

وراوغ بوفال خمسة لاعبين من الفريق المنافس، وأسكن الكرة في شباك الحارس بين فوستر، بعد مجهود ومهارة فردية رائعة، وقد اختير هذا الهدف حينها، كأحسن هدف في الجولة التاسعة من الدوري.

وتفوق اللاعب المغربي، على قائمة من الأهداف الجميلة التي كانت مرشحة لهذه الجائزة، والتي وقعها نجوم "البريمرليغ"، وتضمنت القائمة الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وواين روني نجم إيفرتون، وبيدرو أوبيانغ، نجم فريق وست هام.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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