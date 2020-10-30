الدوري الأمريكي لكرة القدم
الجمعة 30 أكتوبر 2020 00:29

شاهد: هدف استثنائي على طريقة الكبار في الدوري الأمريكي

لاعب بورتلاند تمبرز أندي بولو يحرز هدفًا استثنائيًا
لاعب بورتلاند تمبرز أندي بولو يحرز هدفًا استثنائيًا
رويترز
أحرز مهاجم نادي بورتلاند تمبرز هدفًا استثنائيًا على الطائر لفريقه أمام نادي لوس أنغلوس غالاكسي، الخميس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

واستقبل لاعب بورتلاند تمبرز البيروفي أندي بولو كرة عرضية في الهواء من أحد زملائه ليسددها مباشرة بشكل متقن على الطائر في المرمى.

وجاءت كرة بولو الصاروخية في نقطة مستحيلة على حارس لوس أنغليس غالاكسي لتسكن الشباك، ليسجِّل الهدف الخامس لفريقه في المباراة.

وانتهت المباراة بفوز بورتلاند تمبرز على لوس أنغلوس غالاكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سيارة تحلّق وتتحول إلى طائرة في ثلاث دقائق
Thumbnail
اللائكتاتورية أو العلمانية في صيغتها الفرنسية
Thumbnail
رئيس الوزراء الكندي: الإرهابيون والقتلة لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين
Thumbnail
"أين صُنع؟" تطبيق مصري يساعد الراغبين في مقاطعة المنتجات الفرنسية.. كيف؟
Thumbnail
بأطول مئذنة في العالم.. الجزائر تفتتح "المسجد الأعظم" (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  3. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد
  4. الوفاق الليبية: غريان تحت السيطرة بعد فشل هجوم حفتر
  5. شاهد: لحظات غرق سفينة تجارية إيرانية قبالة السواحل العراقية