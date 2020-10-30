الجمعة 30 أكتوبر 2020 00:29
شاهد: هدف استثنائي على طريقة الكبار في الدوري الأمريكي
أحرز مهاجم نادي بورتلاند تمبرز هدفًا استثنائيًا على الطائر لفريقه أمام نادي لوس أنغلوس غالاكسي، الخميس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
واستقبل لاعب بورتلاند تمبرز البيروفي أندي بولو كرة عرضية في الهواء من أحد زملائه ليسددها مباشرة بشكل متقن على الطائر في المرمى.
Goodness gracious, Andy Polo.#PORvLA $RCTID pic.twitter.com/ScLKYzZz4f— Portland Timbers (@TimbersFC) October 29, 2020
وجاءت كرة بولو الصاروخية في نقطة مستحيلة على حارس لوس أنغليس غالاكسي لتسكن الشباك، ليسجِّل الهدف الخامس لفريقه في المباراة.
وانتهت المباراة بفوز بورتلاند تمبرز على لوس أنغلوس غالاكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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