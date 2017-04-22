الدوري الفرنسي لكرة القدم
السبت 22 أبريل 2017 22:05

شاهد: هدفان يرفعان سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا

اللاعبون يحتفون بضباط من الشرطة الفرنسية
رويترز
اعتلى فريق باريس سان جيرمان، السبت، صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتًا.

وتغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وأنهى فريق العاصمة الفرنسية الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأورغوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 29.

وأضاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 80 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة موناكو مع ليون غدًا الأحد، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها، يلعب بوردو مع باستيا، وكان مع نانت، وديجون مع أنجيه، وليل مع جانجون، ولوريان مع ميتز.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
الأناضول
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باريس سان جبرمان
الدوري الفرنسي

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