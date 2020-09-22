تركيا وإسرائيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 18:28

شاهد: هجوم أردوغان يدفع مندوب إسرائيل لمغادرة قاعة الأمم المتحدة

أردوغان خلال كلمته في الأمم المتحدة
رويترز
غادر المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة جلعاد أردان، قاعة المنظمة الأممية في نيويورك بعد هجوم شنه الرئيس التركي رجب أردوغان على إسرائيل خلال كلمته، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الرئيس التركي قال في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في افتتاح دورتها الـ75 "اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها".

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها"، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف القرن" حسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي إن الرئيس أردوغان "يواصل تصريحاته المعادية للسامية ضد إسرائيل"، على حد قوله.

وتأزمت العلاقات بين إسرائيل وتركيا عقب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لحد القطيعة أكثر في أعقاب اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية "مافي مرمرة"، في مايو/أيار 2010، حيث قتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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