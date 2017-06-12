مصر
الاثنين 12 يونيو 2017 19:58

شاهد: هتاف العشرات من نواب البرلمان بـ مصرية "تيران وصنافير"

هتف النواب المعارضون لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بـ مصرية جزيرتي تيران وصنافير، معلنين رفضهم التام للتنازل عن الجزيرتين.

وتواصلت المشادات بين نواب البرلمان، لليوم الثاني على التوالي خلال اجتماع اللجنة التشريعية، الذي عقد لمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باسم «تيران وصنافير»، وسط هتافات «مصرية مصرية» التي تعالت داخل القاعة.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التقرير الصحفي الذي وصله بشأن جلسة الاستماع الأولى، «مؤلم للغاية»، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على التقاليد البرلمانية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه «على الجميع أن يحترم المنصة»، مشيرًا إلى أن ما شهدته الجلسة غير مقبول في برلمان عريق له تاريخه.

وأكد «عبدالعال» أن فرض الرأي بالقوة غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن أن تكون المقاطعة بهذه الطريقة.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
تيران وصنافير
مجلس النواب المصري
اتفاقية ترسيم الحدود
السعودية
اللجنة التشريعية

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