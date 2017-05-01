الاثنين 1 مايو 2017 22:02
شاهد: هتافات تجبر رئيس جنوب أفريقيا على مغادرة احتفال يوم العمال
اضطر رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما (الاثنين) إلى مغادرة احتفال أقيم بمناسبة عيد العمال، بعد هتافات ضده في الوقت الذي كان يتأهب فيه لإلقاء كلمة.
وكان زوما يتأهب لإلقاء كلمته أمام تجمع نظمته مركزية كوساتو النقابية حين ردد الحضور هتافات ضد زوما وطالبوا باستقالته.
وأنهى المنظمون على الفور الاحتفال الذي أقيم في حديقة بالمدينة، وظهر زوما وهو يغادر على عجل المكان في موكب سيارات تحت حراسة مشددة.
يتعرض رئيس جنوب أفريقيا منذ أشهر لغضب متزايد بعد اتهامه بنهب أموال عامة.
المصدر
رويترز
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