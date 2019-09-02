حوادث طيران
الاثنين 2 سبتمبر 2019 12:45

شاهد: هبوط طالب طيران في أول طلعة له بعد وفاة معلمه في الجو

حظي طالب طيران أسترالي، بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار بولاية أستراليا الغربية.
وفاة المدرب في الجو:
  • كشف تسجيل صوتي أن المتدرب (ماكس سيلفستر) كان هادئا بشكل مميز بعدما اكتشف أن معلمه في الطائرة فاقد الوعي في الرحلة الجوية الدرامية التي كانا يقومان بها السبت.
  • تحدث سيلفستر مع برج المراقبة الجوية في مطار جانداكوت في الضواحي الجنوبية لمدينة بيرث، الأسترالية والذي كان يقوم بالتوجيه.
  • قام مراقب الحركة الجوية في المطار بتوجيه الطيار المتدرب للقيام بالدوران بالطائرة فوق المطار بينما كان يبلغه بإجراءات الهبوط.
  • قاد مراقب الحركة الجوية الأسترالي، الطالب المتدرب سيلفستر- والذي لم يهبط على الإطلاق من قبل بطائرة - بسلاسة إلى هبوط آمن على الأرض.
  • نجح الطيار المتدرب في الهبوط بالطائرة وهي من طراز (سيسنا) بشكل يقترب من درجة الامتياز، وأوقف الطائرة في مكان بعيد عن المدرج الرئيسي.
  • في ذات الوقت كانت عربات الطوارئ قد هرعت إلى المكان لتقديم المساعدة، للطائرة التي قادها المتدرب إلى بر الأمان.
  • قال مالك شركة طيران أستراليا الدولية (تشاك مكلوي) إنه على الرغم من كونه في "رحلته الثانية أو الثالثة، إلا أن سيلفستر كان "رائعا".
المصدر
رويترز
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