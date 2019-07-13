السبت 13 يوليو 2019 22:42
شاهد: هاليب تصعق سيرينا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
أصبحت سيمونا هاليب أول رومانية تحرز لقب منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها في نهائي البطولة 6-2 و6-2 على الأمريكية سيرينا وليامز، الفائزة باللقب سبع مرات.
التفاصيل:
- هاليب حافظت على أدائها القوي مؤخرا وتمكنت من التغلب على منافستها في 56 دقيقة فقط، في ثاني أقصر نهائي في تاريخ فردي السيدات.
- هذا هو ثاني ألقاب هاليب، 27 عاما، في البطولات الأربع الكبرى عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.
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الخسارة حرمت سيرينا، 37 عاما، من معادلة رقم مارغريت كورت الحائزة على 24 لقبا كبيرا في منافسات الفردي، لكنها أصبحت أكبر لاعبة سنا تخوض نهائي بطولة من الأربع الكبرى في عصر الاحتراف.
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النهائي هو ثالث نهائي تخسره سيرينا في البطولات الأربع الكبرى مؤخرا بعد نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام أنجليك كيربر ونهائي أمريكا المفتوحة أمام نعومي أوساكا.
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سيرينا فازت في تسع مباريات من بين اخر عشر أمام هاليب.
- حتى اليوم كان إيلي ناستاسي الروماني الوحيد الذي بلغ نهائي ويمبلدون حينما حل وصيفا للبطل عامي 1972 و1976.
- هاليب، التي ولدت يوم 27 سبتمبر/ أيلول 1991 في كونستانتا في رومانيا وتبلغ من العمر 27 عاما.
- بدأت ممارسة التنس في الرابعة من العمر وتحولت للاحتراف في 2006.
- ألقابها في البطولات الأربع الكبرى: فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019.
- فازت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد خسارتها في النهائي ثلاث مرات منها مرتان على ملاعب رولان جاروس في 2014 و2017 واستراليا المفتوحة 2018.
- أصبحت أول رومانية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ مديرة أعمالها فيرجينيا روزيتشي في باريس في 1978.
المصدر
وكالات
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