الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 19:15

شاهد: هاري كين يحقق رقما قياسيا لعدد الأهداف خلال عام واحد

حقق هاري كين رقما قياسيا بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله الهدف رقم 37 له في عام 2017 خلال المباراة التي جمعت فريقه توتنهام هوتسبير أمام ساوثامبتون

وتفوق كين (24 عاما) بذلك على الرقم القياسي الذي دام 22 عاما والمسجل باسم آلان شيرر المهاجم السابق للمنتخب الانجليزي.

وأربك توتنهام المنافس بتسجيله هدف مبكر في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء نفذها كين في الشباك.

أمطر فريق توتنهام، اليوم الثلاثاء، مرمى ضيفه ساوثهامبتون بخمسة أهداف لهدفين في الجولة العشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 55 نقطة.

وانقض كين مهاجم منتخب انجلترا على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22 ليلعب الكرة برأسه في الشباك.

وتجاوز بذلك كين رقم شيرر البالغ 36 هدفا والذي حققه في عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز. وكان كين عادل هذا الرقم بتسجيله ثلاثة أهداف في انتصار توتنهام 3-صفر على بيرنلي يوم السبت الماضي. 

المصدر
رويترز
بي إن سبورتس
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هاري كين
توتنهام هوتسبير
ساوثامبتون
مانشستر سيتي
منتخب إنجلترا
توتنهام
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