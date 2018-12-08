السبت 8 ديسمبر 2018 17:36
شاهد: هاتريك صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية
قاد المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول لفوز كبير على مضيفه بورنموث 4- صفر، السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التفاصيل
- الدولي المصري محمد صلاح تقمص دور البطولة لفريقه وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 25 و48 و77، فيما أضاف ستيف كوك لاعب بورنموث الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.
- صلاح رفع رصيد أهدافه إلى عشرة أهداف ليعتلي قمة صدارة هدافي الدوري مناصفة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.
- ليفربول رفع رصيده إلى 42 نقطة وقفز لصدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
- في المقابل، توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع، مؤقتا، بفارق الأهداف خلف إيفرتون، وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يواجه فولهام لاحقا.
- بهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.
- فيما تلقى فريق بورنموث هزيمته السابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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