شاهد: نيوزيلندا تبدأ جمع السلاح بعد حظره عقب مجزرة المسجدين

بدأ في نيوزيلندا اليوم تسليم بعض أنواع السلاح بعد أن حظرت البلاد بعض الأسلحة، في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس /آذار الماضي.

تسليم الأسلحة المحظورة: أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أن عشرات الأشخاص سلموا ما بحوزتهم من أسلحة نارية مقابل تعويض مادي، ضمن مبادرة أطلقتها الحكومة عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، مارس/آذار الماضي.

قالت الشرطة إنه تم تسليم إجمالي 224 من الأسلحة النارية المحظورة و217 من قطع الغيار وقطع تكميلية من قبل 168 من الملاك في مدينة كرايستشيرش، مع تعويضات بلغ إجماليها حوالي 430 ألف دولار نيوزيلندي (290 ألف دولار أمريكي).

قال مايك جونسون، القائم بأعمال مسؤول منطقة كانتربيري إن سلوك أصحاب الأسلحة النارية "رائع" وأنهم "شاركوا حقا في العملية".

جمع الأسلحة هو الأول من ضمن 258 مبادرة مقررة ستقام في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر المقبلة.

يسلم أصحاب الأسلحة حتى 20 ديسمبر/كانون أول المقبل أسلحة محظورة، بموجب اتفاق عفو عام، بعد أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة النارية شبه الآلية وبعض بنادق الصيد وبعض خزن البنادق ذات الطاقة الاستيعابية الضخمة في أبريل نيسان الماضي.

الحظر، جاء بعد أقل من شهر من مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات عندما فتح رجل أبيض مشتبه به النار على المسجدين بمدينة كرايستشيرش، حيث منحت السلطات مهلة لمالكي السلاح لتسليم أسلحتهم مقابل تعويض مادي.

خصصت الحكومة 200 مليون دولار نيوزيلندي لشراء الأسلحة نصف الآلية من مالكيها والتي أصبحت محرمة عقب تشريع جديد أقره البرلمان في أبريل/نيسان عقب مجزرة المسجدين، وتقول الحكومة إن هناك 14 ألف سلاح أصبح محظورا بموجب ذلك التشريع. خلفيات: يوم 15 مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، قتل فيه 51 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة وأصيب العشرات.

تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، قدم للمحاكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وفتح الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما النار أثناء صلاة الجمعة في إثنين من مساجد المدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة واقعة في الجزيرة الجنوبية، وقد بث ما قام به عبر خدمة النقل المباشر على موقع "فيسبوك". الأسترالي-برنتون- قتل 51 شخصا وأصاب 49 وبث جريمته على الهواء