الدوري الفرنسي لكرة القدم
الأحد 11 فبراير 2018 01:16

شاهد: نيمار ينقذ سان جيرمان ويقوده لعبور تولوز بهدف

تغلب فريق باريس سان جيرمان (السبت) على مضيفه تولوز بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وقدم فريق العاصمة الفرنسية مباراة أقل من المتوسط عن المستوى الذي يقدمه الفريق مؤخرًا في مختلف البطولات.

بهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما تجمد رصيد تولوز عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الدوري الفرنسي لكرة القدم
باريس سان جيرمان
تولوز
نيمار

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