شاهد: نيمار يتشاجر مع زميله سيميدو ويترك التدريب

ترك نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا مران فريقه برشلونة الإسباني بعد صدام مع زميله المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو

حسبما أكد مقطع فيديو بثته صحيفة "ديلي ميل" في موقعها على الانترنت اليوم الجمعة.

وجاء الصدام بين اللاعبين بعد التحام قوي بينهما خلال مران الفريق أمس الخميس في ميامي حيث يستعد برشلونة لمباراة الكلاسيكو الودية مع ريال مدريد غدا السبت في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وتدخل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة وزميله الإسباني الدولي سيرخيو بوسكيتس لفض الاشتباك فيما كان نيمار يحاول التهجم على زميله الجديد سيميدو.

وحال تدخل ماسكيرانو وبوسكيتس دون تفاقم الأزمة رغم مواصلة نيمار لتوجيه كلماته إلى سيميدو بشكل غير لائق.

وفي ظل حالة الغضب التي انتابته ، خلع نيمار قميص التدريب وألقاه على عشب الملعب وسدد الكرة بقوة في عارضة المرمى القريب ثم غادر المران دون التحدث لأي شخص.

ولم يحاول إيرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق ، والذي شاهد الواقعة ، التدخل بأي شكل.