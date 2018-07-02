شاهد: نيمار يتألق ويقود البرازيل لدور الثمانية على حساب المكسيك

خطف نيمار الأضواء المسلطة على كأس العالم لكرة القدم عندما أحرز هدفا وصنع آخر وبأداء مسرحي ليقود البرازيل ،الاثنين، إلى دور الثمانية بالفوز 2-صفر على المكسيك التي ودعت دور الـ16.

ووضع مهاجم باريس سان جيرمان الكرة داخل الشباك في الشوط الثاني قبل أن يصنع الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو قرب النهاية لكنه سقط على الأرض متألما بعدما لمس المكسيكي ميجل لايون كاحله.

لكن هذا لن يؤثر على الأداء الإيجابي الذي قدمه لتتفوق البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات على المكسيك العنيدة التي بدأت مسيرتها بشكل واعد بالفوز على ألمانيا حاملة اللقب لكنها أنهت المسيرة بطريقة معتادة في الدور الأول لخروج المغلوب.

وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي تبلغ فيها البرازيل دور الثمانية وستلعب ضد بلجيكا أو اليابان فيما لم تبلغ المكسيك هذا الدور منذ 1986 عندما استضافت البطولة.

وشكلت المكسيك، التي تمتعت بسجل جيد أمام البرازيل بعد الفوز في سبع من آخر 15 مواجهة بينهما قبل اليوم الاثنين، خطورة في الهجمات المرتدة في الشوط الأول لكنها انهارت في الشوط الثاني ولم تكن مؤثرة.

ورغم كل تقاليدها الهجومية تلعب البرازيل بواقعية تجعلها مسيطرة.

ومع حفاظها على شباكها نظيفة في سبع من آخر ثماني مباريات فلم يكن هناك الشعور بأنها ستنطلق للهجوم وتمنح المكسيك فرصة تهديدها عبر الهجمات المرتدة مثلما فعلت ألمانيا في دور المجموعات.

وسلطت الأضواء على نيمار بعد أدائه المتواضع في أول ثلاث مباريات وإهداره العديد من الفرص وفقدانه الكرة وقضاء وقت طويل وهو ممدد على أرض الملعب.

لكنه أجاب على العديد من التساؤلات بأداء إيجابي ولمسة مؤثرة في بداية الشوط الثاني بعد هجمة بدأها بنفسه على الرغم من أنه عاد إلى أدائه المسرحي مرة أخرى.

وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني تقدمت البرازيل بشكل رائع عندما بدأ نيمار هجمة وأنهاها داخل الشباك.

وسار على حدود منطقة جزاء المكسيك قبل أن يمرر الكرة بكعب القدم إلى ويليان الذي تسببت تمريرته العرضية المنخفضة في خطورة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى نيمار الذي وضعها في المرمى.

وكانت ضربة قاصمة للمكسيك التي كانت الأفضل في أول نصف ساعة وضغطت على دفاع البرازيل وصنعت العديد من الفرص.

وانتظرت البرازيل حتى الدقيقة 88 لتحسم المواجهة وكان نيمار السبب عندما أرسل تمريرة عرضية إلى فيرمينو ليهز الشباك بسهولة.

لكن البرازيل ستخوض مواجهة دور الثمانية من دون كاسيميرو لاعب الوسط المدافع بسبب حصوله على الإنذار الثاني.