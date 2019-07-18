كأس الأمم الأفريقية 2019
الخميس 18 يوليو 2019 00:24

شاهد: نيجيريا تهزم تونس بهدف وتنتزع برونزية أمم أفريقيا

المنتخب النيجيري انتزع الميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر
غيتي
انتزع المنتخب النيجيري، الأربعاء، الميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
نيجيريا تحصد برونزية كأس الأمم:
  • تغلب المنتخب النيجيري على نظيره التونسي بهدف دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت على ملعب "السلام" بالعاصمة المصرية القاهرة.
  • بذلك، انتزع المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية للبطولة القارية للمرة السابعة في تاريخه.
  • دخل المنتخب النيجيري اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الثالثة عن طريق أوديون إيغالو الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء إثر خطأ دفاعي لتونس وضعها بسهولة في المرمى.
  • بعدها بحث لاعبو تونس عن التعادل معتمدين على تحركات طه ياسين الخنيسي ووهبي الخزري إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
  • قابله ميل أداء نيجيريا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.
  • هبط الأداء من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، حيث غاب التركيز عن أداء المنتخبين وانحصر اللعب في وسط الملعب بالإضافة إلى التسديدات العشوائية من خارج منطقة الجزاء، ليخرج المنتخب النيجيري فائزًا باللقاء.

وستقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال بعد غد الجمعة.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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كأس الأمم الأفريقية 2019
منتخب تونس
منتخب نيجيريا
الميدالية البرونزية

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