شاهد: نيجيريا تنعش أمالها في التأهل بالفوز 2- صفر على أيسلندا
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني تمكن أحمد موسى من تسجيل هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75، بينما أهدر جيلفي سيغوردسون ضربة جزاء للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 82.
وبهذا يحصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثاني خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 3- صفر والفوز على نيجيريا في المباراة الأولى 2-صفر.
حققت عودة أحمد موسى للتشكيلة الأساسية لنيجيريا تأثيرا كبيرا بعد غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في المباراة الأولى أمام كرواتيا.
وجاء فوز نيجيريا اليوم ليبقي أيضا أمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني حيث يمتلك راقصو التانجو نقطة واحدة متساوون في ذلك مع المنتخب الأيسلندي.
وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة والأخيرة من مبارياتها حينما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري الثلاثاء المقبل بالتزامن مع مباراة أيسلندا وكرواتيا.
ويكفي نيجيريا التعادل مع كرواتيا للتأهل، لكن أيسلندا والأرجنتين بحاجة للفوز فقط لضمان التأهل للدور التالي.