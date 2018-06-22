كأس العالم 2018
الجمعة 22 يونيو 2018 19:32

شاهد: نيجيريا تنعش أمالها في التأهل بالفوز 2- صفر على آيسلندا

أنعش المنتخب النيجيري أماله في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا بعدما تغلب على نظيره الأيسلندي 2- صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن أحمد موسى من تسجيل هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75، بينما أهدر جيلفي سيغوردسون ضربة جزاء للمنتخب الآيسلندي في الدقيقة 82.

وبهذا يحصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثاني خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 3- صفر والفوز على نيجيريا في المباراة الأولى 2-صفر.

حققت عودة أحمد موسى للتشكيلة الأساسية لنيجيريا تأثيرا كبيرا بعد غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في المباراة الأولى أمام كرواتيا.

وجاء فوز نيجيريا اليوم ليبقي أيضا أمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني إذ يمتلك راقصو التانجو نقطة واحدة متساوون في ذلك مع المنتخب الآيسلندي.

وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة والأخيرة من مبارياتها حينما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري الثلاثاء المقبل بالتزامن مع مباراة آيسلندا وكرواتيا.

ويكفي نيجيريا التعادل مع الأرجنتين للتأهل، لكن آيسلندا والأرجنتين بحاجة للفوز فقط لضمان التأهل للدور التالي.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
نيجيريا
أيسلندا
الأرجنتين
كرواتيا

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