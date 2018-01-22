القضية الفلسطينية
الاثنين 22 يناير 2018 16:07

شاهد: نواب عرب يقاطعون كلمة بينس أمام الكنيست ويرفعون صور الأقصى

قاطع عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي كلمة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أمام الكنيست (الاثنين) رافعين صور المسجد الأقصى.

وعقب بدء كلمة بينس أمام الكنيست الإسرائيلي فاجأ عدد من النواب العرب نائب الرئيس الأمريكي برفع صور المسجد الأقصى، وهو ما قابله عناصر الأمن الإسرائيلي في الكنيست بخطف صور الأقصى وتمزيقها قبل أن يقتادوا الأعضاء العرب إلى خارج القاعة وسط تصفيق من أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

وعقب إخراج الأعضاء العرب من الكنيست استأنف بينس كلمته بالتأكيد على أن القدس عاصمة لإسرائيل، والإشادة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الصدد.

المصدر
الجزيرة مباشر
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فلسطين المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي
مايك بينس
نائب الرئيس الأمريكي
القدس
الكنيست
المسجد الأقصى
نواب عرب

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