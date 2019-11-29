أرقام قياسية
الجمعة 29 نوفمبر 2019 16:02

شاهد: نمساوي يجر أكبر دولاب هواء في العالم

دولاب هاي سكاي في ميونخ يعد أكبر عجلة متحركة في العالم
يوتيوب
حقق رياضي من النمسا رقما قياسيا، بجره للعبة دولاب هوائي عملاقة، تعرف باسم "هاي سكاي" في مدينة ميونخ الألمانية.

وتمكن فرانز مولنر، الذي يلقب نفسه باسم "الصخرة النمساوية"، من تدوير العجلة، بواسطة حبال معلقة، وسط حشد من الجماهير.

وذكر الرجل الذي ينحدر من مدينة سالبورغ النمساوية، لوسائل الإعلام، إن كل ثانية من رقمه القياسي العالمي كانت مؤلمة، لكنه شعر بعد نجاحه بسعادة غامرة.

ويعتبر دولاب هاي سكاي في ميونخ، أكبر عجلة متحركة في العالم، كون ارتفاعها يصل إلى حوالي 80 متراً.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
كلمات مفتاحية
دولاب هواء
أرقام قياسية

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