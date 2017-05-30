حيوانات مفترسة
الثلاثاء 30 مايو 2017 14:02

شاهد: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوانات في إنجلترا

قتل أحد النمور في حديقة حيوان هامرتون بإنجلترا إحدى الحارسات في واقعة وصفتها حديقة الحيوان بالغريبة.

وأغلقت الحديقة، الواقعة في شرق إنجلترا، أبوابها لحين إجراء تحقيق شامل وقالت إنها تأمل أن يتم إعلان مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

وقال شهود عيان إنه تم إخلاء الحديقة بهدوء وبدون إثارة ذعر الزوار.

وقال بيان صادر عن الحديقة إن الحادث "لم يسفر بأي حال عن فرار أي حيوانات من محبسها ولم يتضرر الأمن العام بأي حال".

وذكر البيان أن العاملين في الحديقة منزعجون بشدة ولا يمكنهم الحديث مع الصحفيين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن الشرطة أن "نمرا دخل إلى إحدى الحظائر مع حارسة وللأسف توفيت الحارسة في مكان الحادث".

المصدر
وكالات
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