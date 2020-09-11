جنوب أفريقيا
الجمعة 11 سبتمبر 2020 13:44

شاهد: نمر يتجول في أحد الفنادق وسط رعب الزوار أثناء تناول الإفطار

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنمر وهو يتجول في أحد الفنادق الفاخرة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وقالت إحدى زائرات الفندق في تصريحات صحفية إنهم شعروا بالرهبة والرعب، لأنها التجربة الأولى لهم في مقابلة نمر بهذا الشكل، موضحة أنه من المهم للغاية البقاء هادئين في مثل هذه المواقف.

وأضافت موضحة "إن وجود قرود من نوع (الفرفت) تعد واحدة من أفضل الطرق لمعرفة وجود حيوان مفترس حولك، وفي هذا الصباح بالذات، نبهتنا قرود الفرفت إلى وجود نمر شق طريقه إلى السطح العلوي، وعبر الطابق السفلي ثم شق طريقه إلى الفندق دون ملاحظة من أحد".

وتابعت "لقد شعرنا بالرهبة والاحترام والامتنان. يا لها من تجربة نادرة أن يكون لديك مثل هذا اللقاء مع نمر، أثبت هذا الموقف أن الحياة البرية والناس يمكنهم العيش والتفاعل مع بعضهم بعضا في وئام واحترام".

وتنصح الزائرة أي شخص في وضع مماثل أن يظل هادئًا قائلة "كان هذا نادرًا جدًا بالنسبة لي وكل ما يمكنني قوله لشخص في هذا الموقف هو التزام الهدوء والاحترام" ومؤكدة أن موظفي الفندق مدربون جيدًا على لقاءات الحيوانات ولديهم بروتوكولات سلامة صارمة لحماية الضيوف.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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نمر
فندق
جوهانسبرغ
تجول

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