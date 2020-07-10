الجمعة 10 يوليو 2020 12:29
شاهد: نقل جثث ضحايا كورونا في بغداد بشاحنة كبيرة إلى المقبرة
تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة خروج شاحنة كبيرة تقل جثث متوفين بفيروس كورونا من إحدى مستشفيات العاصمة العراقية بغداد إلى المقابر.
وتتبع الشاحنة الضخمة هيئة الحشد الشعبي، وهي مخصصة لنقل جثث المتوفين بالفيروس من المستشفيات إلى المقابر.
ويظهر الفيديو المتداول تعالي صرخات بعض ذوي المتوفين خلف الشاحنة المبردة، وتوديعهم لهم من بعد، حيث لا يتسنى لهم الاقتراب منهم خشية العدوى.
وتشير أرقام وزارة الصحة العراقية المعلنة بشكل يومي إلى أن أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في العراق تتصاعد بشكل ملحوظ.
ويقول مراقبون للشأن العراقي إن تزايد أعداد الإصابات والوفيات في العراق يرجع بشكل كبير إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، وضعف الدعم المقدم للقطاع الصحي في العراق.
وأعلنت الصحة العراقية أمس الخميس تسجيل 103 وفاة، و2170 إصابة بكورونا خلال أربع وعشرين ساعة فقط، مما رفع مجمل الإصابات إلى 69 ألفا و612، والوفيات إلى 2882.
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية