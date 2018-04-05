تركيا
الخميس 5 أبريل 2018 09:40

شاهد: نقل الرضيع السوري قاسم قهوجي للعلاج بتركيا

بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دخل الرضيع السوري "قاسم قهوجي"، إلى تركيا (الأربعاء) بعد تعرضه لإصابات خطيرة إثر قصف النظام السوري لبلدته في غوطة دمشق الشرقية.

وقال منسق الهلال الأحمر التركي للمساعدات الإنسانية بسوريا "قدير أق غوندوز" في تصريح صحفي بمعبر "جيلوة غوزو"(المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري)، "إن الرئيس أردوغان أعطانا تعليمات من أجل جلب الأطفال نور وآلاء، وكريم وقاسم إلى تركيا وعلاجهم".

وأكد بهذا الصدد، أنهم في الهلال الأحمر بدؤوا العمل من أجل جلب الرضيع قاسم إلى تركيا، وأشار إلى أنهم تواصلوا مع أسرة الرضيع خلال عمليات الإجلاء من الغوطة الشرقية والتقوهم.

وأضاف "عقبها انطلق قاسم برفقة والده وجديه إلى تركيا، ودخلوها عبر معبر جيلوة غوزو"، وشدد على أن الهلال الأحمر سيواصل الإجراءات اللازمة من أجل علاج قاسم.

وعقب دخوله إلى تركيا تم نقل الرضيع قاسم إلى المستشفى الحكومي بولاية هطاي من أجل علاجه.

وكان الرضيع قاسم قد فقد والدته وتعرض لإصابات خطيرة في وجهه شملت أنسجة الشفة العلوية والخد، وتجويف الأنف، إلى جانب شظايا في رأسه، إثر استهداف مقاتلات النظام السوري بلدته "حمورية" التابعة للغوطة، يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحُرم قاسم من العلاج، بسبب الحصار المفروض على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية من قبل النظام وداعميه.

المصدر
الأناضول
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رضيع سوري مصاب
علاج
غوطة دمشق الشرقية
قاسم قهوجي
تلقي العلاج
تعليمات

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