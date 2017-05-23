طقس
الثلاثاء 23 مايو 2017 21:40

شاهد: نفوق فيل وسط موجة من الحرارة الشديدة في الهند

نفق فيل بولاية أوديشا شرقي الهند وسط توقعات بأن تكون الوفاة ناتجة عن موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام.

وقال هاريشار باترا، وهو مسؤول غابات محلي، إن السبب المؤكد للنفوق لا يمكن معرفته قبل إجراء فحص للجثة، لكنه عبر عن اعتقاده بأن تكون الوفاة ناتجة عن ضربة شمس.

وتشهد الهند منذ أيام موجة من الحرارة الشديدة اقتربت في بعض المناطق من درجة الخمسين مئوية.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف بعض مصادر المياه في الغابات، ما يجعل فصل الصيف صعبا بالنسبة للحيوانات التي تضطر إلى البحث عنها في المناطق السكنية، بينما يموت بعضها عطشا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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