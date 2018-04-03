حوادث
الثلاثاء 3 أبريل 2018 19:57

شاهد: نفوق فيل وإصابة 4 آخرين في حادث شاحنة بإسبانيا

نفق فيل وأصيبت أربعة أفيال أخرعلى طريق سريع جنوب شرقي إسبانيا إثر تحطم شاحنة ضخمة كانت تحملهم.

وأظهرت صور للحادث عددا من الأفيال وهي تسير على الطريق وهي مصابة في حين تم رفع فيل آخر من حفرة برافعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سائق الشاحنة، المملوكة لسيرك، لم يصب في الحادث وتسبب في إغلاق الطريق لنحو ثلاث ساعات.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث وقع بعد أن حاول سائق الشاحنة تجاوز شاحنة أخرى. وأشارت التحقيقات الأولية إلى حركة الأفيال الخمسة، وكلها من الإناث، داخل الشاحنة ربما أثرت على اتزانها.

وتم نقل الأفيال الناجية إلى مأوى مؤقت لتلقي العلاج قبل نقلها إلى مكان مخصص خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعاني ثلاثة أفيال من جروح بسيطة وكدمات، فيما تعاني الأنثى الرابعة من كسور خطيرة في سيقانها.

وقالت جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان إن هذا الحادث دليل آخر على أن السيرك ليس هو مكان الحيوانات البرية.

لكن اتحاد السيرك في إسبانيا، قال إنه تم فحص الشاحنة من قبل سلطات نقل الحيوانات، كما تمت الموافقة على الرحلة من قبل سلطات الطب البيطري.

وقال متحدث باسم الاتحاد إن 13 من بين 22 سيركا عاملا في إسبانيا يستخدمون الحيوانات في عروضهم، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 2500 أسرة تعمل في هذه الصناعة.

المصدر
أسوشيتد برس
وكالة الأنباء الألمانية
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حادث مروري
شاحنة ضخمة

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