الخميس 26 مارس 2020 15:44
شاهد: نصائح لتجنب الانفعالات الزائدة والتخلص من الضيق
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية".
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية".
وجاءت الحلقة تحت عنوان "الثبات الانفعالي".
وقدم جمال في الحلقة نصائح ومقترحات عديدة لتجنب الانفعالات الزائدة التي تعطل التفكير، في وقت يحتاج فيه الشخص إلى التفكير السليم للخروج من المواقف الصعبة.
ونصح جمال بالابتعاد عن مواطن الضيق وبالمواظبة على أداء الصلوات وصلاة الليل والتأمل والذكر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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