كأس العالم 2018
الأربعاء 7 مارس 2018 00:48

شاهد: نجوم العالم في كرة القدم يستعرضون مهاراتهم في التحكم بها

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقطع فيديو قبل مائة يوم على انطلاقة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 في روسيا.

وقام عدد من نجوم كرة القدم في الفيديو باستعراض مهاراتهم في التحكم بها والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة قبل أن تمس الأرض.

وكان ضمن المشاركين كل من البريطاني وين روني، والبرازيلي رونالدو، والسويدي توماس برولين، والأرجنتيني دييغو مارادونا، والكولومبي كارلوس فالديراما.

كما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تستضيف بلاده نهائيات كأس العالم في الصيف المقبل باستعراض مهارته في كرة القدم مع رئيس الفيفا غياني إنفانتينو.

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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كأس العالم 2018
روسيا 2018
نجوم كرة القدم
فلاديمير بوتين
وين روني
رونالدو
توماس برولين
دييغو مارادونا
كارلوس فالديراما

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