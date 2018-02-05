الاثنين 5 فبراير 2018 20:11
شاهد: نجاح مرور حفار نفط عملاق تحت جسور البوسفور
نجحت محاولة الفنيين في تركيا في مرور حفار نفط عملاق تحت الجسور التي تقع على مضيق البوسفور بعد فشل محاولة سابقة.
وقالت تقارير صحفية محلية إن الحفار "ساترن" فشل في المرور تحت أحد الجسور الأربعاء الماضي بسبب مشاكل تقنية.
وأظهر مقطع مصور الحفار وهو يمر تحت أحد الجسور بصحبة عدد من السفن الإرشاد والمساعدة.
وواصل الحفار، المسجل في بنما، طريقه إلى ميناء كونستانتا الروماني.
ويبلغ ارتفاع الحفار 120 مترا وطوله 52.4 مترا.
المصدر
رويترز
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