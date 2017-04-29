السبت 29 أبريل 2017 10:40
شاهد: نجاة قائد سيارة بشكل غريب بعد حادث مروع
نجا قائد سيارة بشكل غريب بعدما انقلبت سيارته وتحطمت عقب تعرضه لحادث سير على أحد الطرق السريعة.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي ظهرت خلاله السيارة مسرعة من الجهة اليمنى للسيارة التي التقط قائدها على ما يبدو مقطع الفيديو باستخدام هاتفه الجوال وما هي إلا لحظات حتى انقلبت السيارة المسرعة لعدة مرات لكن لحسن حظ سائقها أنه خرج منها أثناء انقلابها ليظهر بعدها في المقطع يسير على قدميه.
وقد وقع الحادث في ولاية ألاباما الأمريكية وفقا لقناة إيه بي سي نيوز الأمريكية.
المصدر
سوشيال ميديا
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