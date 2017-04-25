الثلاثاء 25 أبريل 2017 18:56
شاهد: نجاة طفل عمره عامين من الموت بأعجوبة
نجا طفل عمره عامين من الموت بأعجوبة في سيتشوان جنوب غربي الصين حيث مرت فوقه سيارتان أثناء عبوره للطريق.
وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة الشارع يوم الاثنين الماضي الساعة 10:38 صباحا في مدينة شيتشانغ فإن الطفل ترك يد جدته وعبر الطريق ومرت فوقه سيارتان دون أن يصاب بأذى ثم هرعت جدته إليه ونقلته إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.
وقال أطباء إن الطفل كان محظوظا بما فيه الكفاية لتجنب حيث لم تلامس السيارات جسده.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس