إسرائيل
الاثنين 19 فبراير 2018 16:59

شاهد| نتنياهو عن تصدير الغاز الطبيعي لمصر: هذا يوم عيد

رحب رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، واصفا الاتفاق بأنه "يوم عيد".

وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإعلام العربي أوفير جندلمان على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر".

وأضاف نتنياهو أن "هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".

وتابع قائلا: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ولكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا يوم عيد".

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب إعلان شركة ديليك الإسرائيلية للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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