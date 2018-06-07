إسرائيل
الخميس 7 يونيو 2018 13:33

شاهد| نتنياهو: علاقاتنا مع الدول العربية تتغير بشكل درامي

في نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معهد "تبادل السياسات" البريطاني، الخميس، جاءت أبرز تصريحاته على النحو التالي:

*هناك تحالفات جديدة في الشرق الأوسط وعلاقاتنا مع الدول العربية تتغير بشكل درامي.

*على نظام الأسد أن يدرك أن إسرائيل لن تسمح بوجود إيراني داخل سوريا.

*توسع النفوذ الإيراني في سوريا والعراق هو السبب في سعي العرب للتطبيع مع إسرائيل.

*منذ إبرام الاتفاق النووي، تحاول إيران الاستيلاء على العراق وسوريا وماضية في حملة غزو تلتهم دولة تلو أخرى في المنطقة مستغلة أموال الاتفاق النووي.

*الدول العربية تفهم إن إيران تريد أن تسيطر عليها، والعرب يعرفون أنهم في مأزق ويبحثون عن شريك وهو إسرائيل، والرأي العام العربي بدأ يتغير.

*الفرصة متاحة لتوسيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية جديدة.

*ليس هناك أي خلاف مع الرئيس الأمريكي ترمب بشأن إيران.

*علينا ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

*حجة إيران بالبقاء في سوريا للقضاء على تنظيم الدولة تلاشت وهدف إيران هو تدمير إسرائيل ويجب إخراجها من سوريا.

*قلت لبوتين إننا لا نريد أن نصطدم بالقوات الروسية في سوريا.

*لماذا لا تقول العواصم الأوربية أن عاصمة إسرائيل يجب أن يكون مقرها القدس.

*إذا ما استطعنا تطبيع العلاقات مع العرب فإن ذلك سيعزز فرصة إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

*للفلسطينيين حق حكم أنفسهم ولكن لا يحق لهم تدمير إسرائيل.

*ثمة فرصة للتوصل إلى حل مع الفلسطينيين والإدارة الأمريكية تعمل على ذلك.  

*مظاهرات غزة ليست سلمية وحماس تهدف إلى تدمير السياج الحدودي وقتل وخطف إسرائيليين.

*حاولنا استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين في غزة ولكن لم نفلح في هذه التكتيكات.

*الأمر لا يتعلق بإقامة دولة فلسطينية وإنما يتعلق بعدم اعتراف الفلسطينيين بدولة يهودية.

*لا يريدون الاعتراف بدولة يهودية على أي حدود ويسعون لتدميرنا.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
معهد تبادل السياسات البريطني
غيران
سوريا
غزة
الفلسطينيون

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيرادات قياسية لبطولات الدوري الأوربية الخمس الكبرى
Thumbnail
شاهد: نازحون يمنيون يتسولون الطعام في الحُديْدة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم