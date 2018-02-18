مؤتمر ميونيخ للأمن
الأحد 18 فبراير 2018 15:41

شاهد| نتنياهو: سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سنتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنه ما تبقى من طائرة إيرانية من دون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر "لا تختبروا عزم إسرائيل".

وأعاد نتنياهو اتهاماته لطهران بأنها تمثل أكبر تهديد للعالم.

لكن نتنياهو قال إن هناك جانبا إيجابيا "للعدوان الإيراني المتزايد" في المنطقة والذي يتمثل في أنها جعلت "العرب وإسرائيل أكثر قربا من أي وقت مضى بشكل قد يمهد الطريق أمام اتفاق واسع للسلام في الإقليم وكذلك بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلنت إسرائيل في العاشر من الشهر الجاري إسقاط طائرة من دون طيار في هضبة الجولان المحتلة، وقالت إنها إيرانية اخترقت أجواءها عبر سوريا.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أهداف قالت إن من ضمنها أهداف إيرانية في سوريا. واعترف الجيش الإسرائيلي بتحطم إحدى مقاتلاته من طراز إف 16 بعد إصابتها بصاروخ أطلقته المضادات الأرضية السورية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
مؤتمر ميونيخ للأمن
إسرائيل
إيران
بنيامين نتنياهو
سوريا
طائرة بدون طيار

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: معرض أسلحة في فلوريدا بعد أيام من مذبحة المدرسة
Thumbnail
شاهد: لحظة اصطدام سفينة حربية تركية بأخرى يونانية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم