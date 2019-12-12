الانتخابات الرئاسية الجزائرية
الخميس 12 ديسمبر 2019 16:31

شاهد: ناصر بوتفليقة يصوت بالنيابة عن شقيقه الرئيس المستقيل

قالت وسائل إعلام محلية إن ناصر بوتفليقة أكد للصحفيين بأنه صوت في الانتخابات بناء على توكيل من شقيقه
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صوت ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، نيابة عن أخيه في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو ناصر بوتفليقة قادما لمكتب التصويت حاملا بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه، للتصويت بالنيابة عنه في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ناصر بوتفليقة أكد للصحفيين بأنه صوت في الانتخابات بناء على توكيل من شقيقه.

ويبدو أن الوضع الصحي لبوتفليقة الذي ترك الرئاسة تحت ضغط الحراك الشعبي لم يسمح بقدومه لمكتب التصويت.

وفتحت صناديق الاقتراع، صبيحة الخميس، أمام 24.5 مليون جزائري لاختيار رئيس للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر من بين خمسة مترشحين، وسط انقسام في الشارع حولها.

ومنذ استقالته من منصبه في 2 أبريل/ نيسان الماضي اختفى بوتفليقة عن الأنظار وسط تسريبات إعلامية حول تواجده بإقامة رئاسية بحي الأبيار بالعاصمة منذ مغادرته منصبه.

 

ويقبع سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو/ أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".

من جهة أخرى أقال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قبل أشهر الشقيق الآخر ناصر بوتفليقة الذي ظهر اليوم في مركز تصويت من منصبه كأمين عام لوزارة التكوين المهني.

المصدر
الجزيرة مباشر
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