الأربعاء 23 مايو 2018 22:35
شاهد: ناشط يوثق قصفا عنيفا لريف حماة
أظهرت لقطات مصورة نُشرت على الانترنت الأربعاء قصفا عنيفا لبلدة اللطامنة السورية.
وبينت اللقطات سُحب دخان تتصاعد فوق المباني بالبلدة وحريقا مشتعلا في محاصيل زراعية، كما أمكن سماع دوي تفجيرات.
وقال تعليق صوتي مصاحب للقطات إنه قصف براجمات الصواريخ الروسية للمناطق الزراعية في اللطامنة بريف حماة الشمالي.
كما أظهرت اللقطات محاولات الأهالي إخماد الحرائق المشتعلة في المحاصيل الزراعية.
وقالت تقارير إن ما يزيد على 155 قذيفة أُطلقت على اللطامنة والمناطق الزراعية المحيطة بها.
المصدر
رويترز
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