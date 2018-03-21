تركيا
الأربعاء 21 مارس 2018 10:19

شاهد: ناشط يواصل رحلته سيرا على الأقدام من السويد إلى فلسطين

وصل الناشط السويدي من أصل يهودي، بنيامين لادرا، مدينة إسطنبول التركية في إطار رحتله من بلاده لفلسطين مشيًا على الأقدام، قبل 7 أشهر، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وبدأ لادرا رحلته من مدينة "غوتنبرغ" السويدية في 15 أغسطس/آب 2017، ومرّ خلال جولته من ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان وأخيرًا تركيا.

وقال لادرا إنه "قرر بنفسه البدء في رحلته للفت أنظار العالم للقضية الفلسطينية، وإنه وصل إسطنبول في رحلة استغرقت 7 أشهر".

وأشار إلى أنه استقال سابقًا من عمله بمنظمة الصليب الأحمر الدولي، وأنه وضع نصب عينه قطع مسافة 4 آلاف و800 كيلو متر سيرًا على الأقدام.

وأكد أن رحلته كانت صعبة وواجه مشاكل أمنية، لافتًا إلى أن مواطنين فلسطينيين يرافقانه خلال رحلته بتركيا، وأنه يحمل علمًا فلسطينيًا كبيرًا.

ونوه لادرا إلى أن الظروف في باقي البلدان ستضطره لأن ينتقل جوًا إلى جزيرة قبرص، ومنها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي عبر البحر.

وشدد على أهمية الأنشطة الفردية في حل القضية الفلسطينية، مبينًا أن الجميع بمن فيهم الفلسطينيون لديهم حق العيش بحرية.

المصدر
الأناضول
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انتهاكات إسرائيلية

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