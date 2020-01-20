سوريا
الاثنين 20 يناير 2020 16:21

شاهد: نازحون سوريون لا يعرفون أين يذهبون

رصدت كاميرات الجزيرة مباشر حركة النزوح من ريف حلب الغربي في ظل القصف وصرخات النازحين.

يقول أحد النازحين "خرجنا من كفر زيتا إلى حلب ثم  من باب الهوى إلى ريف حلب الغربي وما بنعرف أين نذهب من الطيران وقذائف الصواريخ ، رابطة الخبز سعرها 400 ليرة والمنظمات تأتي عند التصوير ، أين الحكام والعرب والإسلام".

ويقول آخر "الله فوق كل ظالم أين نذهب بالأطفال والنساء أين الحكومات؟ الجميع يشاهد أحوالنا ويلكم من الله، نحن صامدون تحت القصف لن نذهب خارج بلادنا".

المصدر
الجزيرة مباشر
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النازحون السوريون
ريف حلب الغربي
الطيران
القصف

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