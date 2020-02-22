ألمانيا
السبت 22 فبراير 2020 14:29

شاهد: ناج من الهجوم العنصري في ألمانيا يشهر إسلامه

أشهر مواطن كاميروني إسلامه، الجمعة، إثر نجاته من الهجوم العنصري الذي وقع في مدينة هاناو غربي ألمانيا.

ونجا بيتر مينّيمان من الهجوم بعدما نفد الرصاص من سلاح المهاجم، ثم أشهر إسلامه في مقر جمعية "هاناو" الإسلامية، عقب صلاة الجمعة، وغير اسمه إلى بلال بيتر مينّيمان.

وفي كلمة له خلال إشهار إسلامه، قال مينّيمان، الذي يعمل مدربا للملاكمة، إن الهجوم العنصري وقع أثناء تناوله للأكل رفقة أصدقائه في مقهى أرينا.

وأردف "أصدقائي ماتوا أمام عيني، وأنا نجوت من الموت بعد نفاد الرصاص من المهاجم. لا زلت تحت تأثير الحادث".

وأوضح أنه يملك معلومات كثيرة عن الإسلام، الذي قرر دخوله بعد الحادث.

والأربعاء، وقع هجوم مسلح مزدوج في هاناو؛ أسفر عن مقتل 9 بينهم 5 أتراك، وإصابة 6 بجروح.

وعقب الهجوم، داهمت قوات الأمن الألماني منزل منفذ الهجوم؛ وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما.

المصدر
وكالات

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