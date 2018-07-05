قطر
الخميس 5 يوليو 2018 02:23

شاهد: نائبة قطرية ترد على رئيس البرلمان العربي بسبب مساعدات الأردن

ردت الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي عضو مجلس الشورى القطري على رئيس البرلمان العربي بعد تجاهله ذكر اسم دولة قطر مع الدول التي قدمت الدعم للأشقاء في الأردن.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للدكتورة عائشة وهي توجه حديثها لرئيس البرلمان العربي قائلة، إن دولة قطر قدمت الدعم للأردن من باب الواجب ولم تطلب شكرا.

وأضافت أنه بما إن رئيس البرلمان العربي وجه الشكر بالاسم للدول التي قدمت مساعدات للأردن الشقيق فيتعين ذكر دولة قطر بالاسم مثل باقي الدول التي ذكرت.

وتابعت النائبة أنها تخشى أن عدم ذكر اسم دولة قطر ينطوي على موقف شخصي من رئيس البرلمان، الذي قالت له إنه لم يذكر أيضا أسماء النواب القطريين الذين انتهت مدتهم في البرلمان وتوجيه الشكر لهم على غرار ما فعله مع باقي النواب من الدول الأخرى.

ويشغل منصب رئيس البرلمان العربي حاليا السعودي مشعل بن فهم السلمي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
الأردن
البرلمان العربي

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