طرائف
الخميس 22 يونيو 2017 15:52

شاهد: نائبة بالبرلمان الأسترالي ترضع ابنتها في الجلسة

لاريسا ووترز، العضوة بمجلس الشيوخ الأسترالي، ترضع ابنتها "أليا جوي" في جلسة للبرلمان
رويترز
شهد البرلمان الأسترالي اليوم (الخميس) واقعة لطيفة بعدما شاركت العضوة بمجلس الشيوخ لاريسا ووترز في إحدى الجلسات وهي تقوم بإرضاع طفلتها التي لم تكمل بعد شهرها الرابع.

وخلال الجلسة، التي كانت تناقش مرض "الرئة السوداء"، وقفت ووترز لتدلي بمقترح وهي تحمل طفلتها الرضيعة "أليا جوي".

وكانت ووترز، التي تنتمي لحزب الخضر، قد أثارت ضجة في أستراليا الشهر الماضي بعدما أصبحت أول امرأة  تقوم بإرضاع طفلتها في البرلمان.

وكان هناك حظر مفروض على الإرضاع داخل قاعة البرلمان، لكنه رُفع العام الماضي حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

المصدر
رويترز
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