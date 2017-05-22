الاثنين 22 مايو 2017 21:21
شاهد: ميلانيا تحرج ترمب لدى وصولهما إسرائيل
رفضت ميلانيا ترمب مد يدها إلى زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء محاولة الأخير الإمساك بها بعد وصولهما إلى إسرائيل.
وكانت ميلانيا تسير متأخرة عن زوجها قليلا في ذلك الوقت بعد هبوطهما من الطائرة مباشرة في مطار تل أبيب.
وأظهر مقطع فيديو قيام ترمب بمد يده إلى زوجته لإمساكها حتى يسيرا جنبا إلى جنب، لكن الأخيرة أبعدت يده عنها واستمرت في السير من دون إبداء أي تأثر، فيما يشير إلى احتمالية وجود توتر في العلاقة بينهما، وهو توتر ظهر في الكثير من المناسبات بشكل علني.
المصدر
الجزيرة مباشر
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