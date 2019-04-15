شاهد: ميشيل أوباما تفاجئ البريطانيين بحديث آسر عن ملكتهم

أسرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما قلوب البريطانيين، عندما تحدثت عن اجتماع مع الملكة إليزابيث "الحنون واللطيفة للغاية" وأثنت على التنوع الذي تشهده لندن.

ميشيل أوباما في لندن: ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما الذي تولى السلطة بين 2009 و2017. تزور لندن للترويج لسيرتها الذاتية (بيكامينغ) كانت تتحدث في ندوة بالعاصمة البريطانية. مشاهد وتفاعل: في القاعة التي اكتظت بالحضور الذين سافر كثير منهم لساعات للقاء ميشيل، ضحك الحاضرون طويلا بعد دقائق من اعتلائها خشبة المسرح عندما استرجعت الضجة التي أحدثتها عام 2009 عندما خرقت البروتوكول الملكي بوضع ذراعها حول الملكة.

ميشيل أوباما، مزحت قائلة إنها تعلمت فيما بعد أن تضع يديها بجانبها أو خلف ظهرها لكبح غرائزها الطبيعية، لكنها لم تبد ندما على فعل ذلك قائلة "لا أعرف أنه كان يجب علي أن أفعل شيئا مختلفا لأنه كان رد "فعل طبيعي".

ميشيل قالت إنها تأثرت عندما قررت الملكة أن تضع في ملابسها شارة صغيرة قدمتها لها هي وزوجها أوباما هدية خلال الزيارة، ووصفت الملكة البالغة من العمر 92 بالقول "هذا هو ما شعرت به: الدفء والرقة والذكاء والعقل - أنا أحبها".

ميشيل أوباما زارت خلال جولتها أمريكا الشمالية ودولا اسكندنافية، وبعد لندن، ستذهب إلى باريس وأمستردام. السيرة الذاتية.. الأكثر مبيعا: ميشيل أوباما في لندن.. تروج لكتابها الجديد كانت دار النشر الألمانية التي تولت نشر سيرتها الذاتية قالت الشهر الماضي إن (بيكامينغ Becoming) أصبحت أكثر كتب السير الذاتية مبيعًا على الإطلاق. وفيه روت ميشيل مذكراتها الشخصية حينما كانت مع عائلتها في البيت الأبيض.

في معرض ردها على سؤال من مقدم الندوة ستيفن كولبرت عن النصيحة التي توجهها للشعب البريطاني بشأن الحفاظ على الهدوء وقت الاضطرابات، في إشارة محتملة إلى الانقسامات السياسية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قالت ميشيل إن لندن متفردة ويجب أن تُثمن تنوعها.

ميشيل أوضحت بالقول "لندن مدينة جميلة والشيء الذي أحببته فيها هو أنها تمثل بحق تنوعا دوليا حقيقيا بطريقة لا يمكن أن تراها في مدن أخرى، معظم المدن، حتى في الولايات المتحدة، وهذه هبة" ما دفع كل الحاضرين للتصفيق.