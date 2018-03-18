الدوري الإسباني الممتاز
الأحد 18 مارس 2018 23:50

شاهد: ميسي يواصل هز الشباك مع برشلونة

وسع برشلونة فارق الصدارة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 11 نقطة عقب فوزه على ضيفه أتليتيك بيلباو 2-صفر سجلهما باكو ألكاسير وليونيل ميسي في الشوط الأول (الأحد).

وشارك ألكاسير كأساسي بدلا من لويس سواريز وسجل أول أهدافه في ثلاثة أشهر ليضع برشلونة في المقدمة بعد ثماني دقائق من البداية بعد تمريرة من جوردي ألبا واختراق لميسي من الناحية اليسرى.

وسجل ميسي قائد الأرجنتين للمباراة السادسة على التوالي في كافة المسابقات ورفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري عندما ضاعف النتيجة بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الإسباني الممتاز
برشلونة
أتليتك بيلباو
ليونيل ميسي

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