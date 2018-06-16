كأس العالم 2018
السبت 16 يونيو 2018 18:34

شاهد: ميسي يهدر ركلة جزاء وأيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين

دخل منتخب أيسلندا التاريخ في أول مشاركة بالمونديال بعد انتزاعه نقطة ثمينة من الأرجنتين بتعادلهما بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم

وأهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا، التي تشارك في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة، على بطلة العالم مرتين التعادل 1-1 في المجموعة الرابعة.

ووضع سيرجيو أغويرو الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما دار بجسده وسجل من 12 مترا.

لكن أيسلندا، وهي أصغر بلد من حيث عدد السكان يتأهل لكأس العالم، أدركت التعادل بعد أربع دقائق بعدما سجل الفريد فينبوجاسون من مسافة قريبة.

وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بسبب مخالفة من هوردور ماجنوسون ضد أجويرو لكن ميسي سددها ضعيفة لينقذها الحارس هانيس هالدورسون.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
الأرجنتين
أيسلندا
ليونيل ميسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
مفاجأة: الشناوي رفض جائزة رجل المباراة! تعرف على السبب
Thumbnail
شاهد: تكنولوجيا الفيديو تساعد فرنسا على الفوز 2-1 على أستراليا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم