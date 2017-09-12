دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 23:58

شاهد: ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية نظيفة على يوفنتوس

استهل فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثلاث نقاط ثمينة

وتغلب برشلونة على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 45.

وتوالت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن تسجيل التعادل، كثف لاعبو النادي الكتالوني من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

ومع حلول الدقيقة 56 أضاف الكرواتي إيفان راكيديتش الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
برشلونة
يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا
ميسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
العبادي: استفتاء كردستان لا يمكن إجراؤه من طرف واحد
Thumbnail
شاهد: سداسية نظيفة من تشيلسي في شباك قرة باغ

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم