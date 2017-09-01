تصفيات كأس العالم
الجمعة 1 سبتمبر 2017 20:06

شاهد: ميسي يسمح لطفل بالتقاط صورة معه بعدما أبعده الأمن

سمح نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لطفل بالتصوير معه بعدما كان موظفو الأمن قد أبعدوه بسبب تخطيه الحواجز الأمنية.

وكان ميسي قد وصل إلى العاصمة الأورغوايانية "مونتيفيديو" استعدادا للقاء الأورغواي في مواجهة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الخميس.

وعند وصول ميسي إلى محيط الملعب، تمكن صبي من تخطي الحواجز والاقتراب من ميسي محاولا التقاط صورة له عن قرب، وهو ما أغضب موظفي الأمن الذين سارعوا بإبعاد الطفل الصغير، الذي عاد باكيا.

لكن ميسي لاحظ الموقف فطلب من الحراس إعادة الطفل الصغير، ليطيب خاطره ويلتقط معه صورة سيذكرها الطفل طويلا.

يشار إلى أن المواجهة انتهت بالتعادل السلبي بين الأرجنتين والأورغواي.

المصدر
أسوشيتد برس
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ليونيل ميسي
الأرجنتين
الأورغواي
طفل صغير
تصوير
سيلفي

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