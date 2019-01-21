الاثنين 21 يناير 2019 09:12
شاهد: ميسي يثأر لبرشلونة من ليغانيس بثلاثية بالدوري الإسباني
أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا وتسبب في صنع آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق فوز ثمين 3 / 1 على ضيفه ليغانيس، الأحد، في المرحلة العشرين بالدوري الإسباني.
برشلونة أمام ليغانيس:
- ارتفع رصيد برشلونة الذي ثأر من خسارته 1 / 2 أمام ليغانيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم، إلى 46 نقطة، ليظل محلقًا في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.
- برشلونة تقدم بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32، لكن مارتن بريثويت أحرز هدف التعادل لليغانيس في الدقيقة 57.
ميسي يصنع الفارق:
- إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اضطر للدفع بميسي، الذي أبقاه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة من أجل إراحته للقاء الفريق المرتقب أمام أشبيلية في بطولة كأس الملك يوم الأربعاء القادم.
- ميسي نجح في صنع الفارق خلال النصف ساعة التي شارك خلالها في اللقاء بعدما تسبب في الهدف الثاني الذي أحرزه المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في الدقيقة 71 من متابعة لقذيفة هائلة من قائد الفريق الكتالوني الذي أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
- ميسي رفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 18 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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