كرة قدم
الاثنين 19 أغسطس 2019 21:39

شاهد: ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة صلاح

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش
(أرشيفية) غيتي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أفضل هدف خلال الموسم الماضي.
التفاصيل:
  • قائمة فيفا ضمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش بين عشرة لاعبين ولاعبات سيتنافسون على حصد أصوات المشجعين في تصويت يجرى عبر الإنترنت حتى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
  • ستقوم لجنة باختيار الفائز من بين الأهداف الثلاثة التي تحصد أعلى أعداد من الأصوات.
  • النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حصل على الجائزة العام الماضي.
  • تم ترشيح هدف ميسي الذي سجله في شباك ريال بيتيس بينما ترشح إبراهيموفيتش لهدف سجله للوس أنجليس جالاكسي الأمريكي في شباك تورنتو.
  • قائمة المرشحين والمرشحات ضمت أيضا ماتيوس كونيا (البرازيل/ لايبزغ الألماني) وأجارا نشوت (الكاميرون/ فاليرنجا النرويجي) وفابيو كوالياريللا (إيطاليا/ سامبدوريا الإيطالي) وخوان فيرناندو كينتيرو (كولومبيا/ ريفر بليت الأرجنتيني) وإيمي رودريغيز (أمريكا/ يوتا رويالز الأمريكي) وبيلي سيمبسون (أيرلندا لشمالية / كليفتونفيل) وأندروس تاونسند (إنجلترا/ كريستال بالاس الإنجليزي) ودانييل زسوري (المجر/ دبرتسن المجري).
  • من المقرر تقديم جائزة بوشكاش للفائز خلال حفل الفيفا المقرر في ميلانو في 23 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
ليونيل ميسي
زلاتان إبراهيموفيتش
محمد صلاح
أفضل هدف
جائزة بوشكاش
الفيفا

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